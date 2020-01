S Immo als Number One Aktie im ATX. Mit einer Performance von 53,37 Prozent (58,86 Prozent Total Return, TR, incl. Dividenden) war die S Immo im Jahr 2019 bester Wert im ATX. Auf den Rängen folgten Wienerberger zum 150. Börsejubiläum mit 46,78% (50,44% TR) und CA Immo mit 35,39% (39,32% TR). Stärkster Titel im ATXFive? Die OMV, die um 30,93% (36,12% TR) kletterte. Für die S Immo war es der perfekte Abschluss der 10er-Jahre, in denen man kumuliert an die 500 Prozent Total Return schaffte, damit auf Rang 3 hinter Do&Co und CA Immo landete. Und davor, im Jahr 2009, hatte es eine Verdreifachung im Kurs der S Immo gegeben. Bestimmendes Thema 2019 waren natürlich die Talks mit der Immofinanz, die gegen Jahresende gestoppt wurden. S Immo legte auch bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...