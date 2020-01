++ Märkte konzentrieren sich weiterhin auf den Ausbruch der Lungenkrankheit ++ BoE und FOMC geben diese Woche ihre Zinsentscheide bekannt ++ ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag ++Die schlechte Stimmung hält zu Beginn der neuen Woche an, und die Zahl der Todesfälle durch den Coronavirus steigt deutlich auf über 80. Aus diesem Grund könnte das Thema in dieser Woche weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen, wobei Aktien und Öl besonders anfällig sind. Folgende Ereignisse könnten diese Woche ...

