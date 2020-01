Bawag als Number One beim Handelsvolumen-Plus. Nur sechs der 20 ATX-Titel beendeten das Jahr 2019 mit mehr Handelsvolumen als 2018. Mit einem Zuwachs von 24 Prozent war dabei die Bawag die Nr. 1. Auch bei S Immo, Andritz, Verbund, der Österreichischen Post und Immofinanz wurde aktiver gehandelt als im Jahr 2018. Die Bawag ist freilich ein Sonderfall, ging man doch im Q4/2017 an die Börse und hatte dabei (für den Wiener Markt) wirklich gigantische Volumina. In etwas mehr als zwei Monaten schaffte man kumuliert 1,31 Mrd. Euro Volumen, dies mit Tagesschnitt 30,3 Mio.. Im Jahr 2018 fiel der Tagesschnitt auf nur noch 5,4 Mio und der Gesamtwert ging nur von 1,31 auf 1,33 Mrd., obwohl das komplette Jahr gehandelt wurde, es also fast 6x soviele Handelstage gegeben hat. Im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...