Erste Group als Number One beim Handelsvolumen. Zum 6. Mal tragen wir die Number One Awards aus und ebenso oft war die Erste Group die umsatzstärkste Aktie im ATX, zum 200. Geburtstag des Unternehmens knackte man am allerletzten (und verkürzten) Handelstag des Jahres die Grenze von 12 Mrd. Euro beim Gesamtvolumen. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist das ein kleiner Rückgang vom Rekordniveau von 13,19 Mrd. Euro her. Auf den Rängen folgten 2019 die OMV mit 8,2 Mrd. Euro und voestalpine mit 7,2 Mrd. Euro. Die Kräfteverhältnisse sind damit exakt jene wie im Jahr 2018. Insgesamt gab es einen Rückgang im Equity Market von 70,41 Mrd. im Jahr 2018 auf 61,60 Mrd. im Jahr 2019. Die Wiener Börse war damit aber kein Einzelfall, fast überall gingen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...