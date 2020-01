Mit rund EUR 37 Mrd. an platzierten Anleihevolumina wies der europäische Primärmarkt letzte Woche abermals eine rege Aktivität auf. Vor allem das High-Yield Segment verzeichnete mit einem Volumen von rund EUR 6 Mrd. die stärkste Woche seit April 2018. Aus eben diesem Segment platzierten am Freitag Empark eine EUR 575 Mio. Dual- Trancheanleihe (A: EUR 475 Mio., 8NC3, Rendite: 1,875 %; B: EUR 100 Mio., 7NC1, 3mE+200 BP; Ba3/BB). Die Muenchener Hypothekenbank begab eine EUR 250 Mio. SNP Anleihe bei MS+54 BP (8J, A2). Dealpipeline AT: Die CA Immobilien Anlagen AG (Baa2) beendete am Freitag ihre Roadshow für eine geplante Senior Unsecured EUR Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Diese könnte Anfang dieser Woche begeben werden. Darüber hinaus ...

