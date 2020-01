Der Coronavirus ist das Thema an den Märkten. Die Angst vor einer weltweiten Pandemie hinterlässt auch ihre Spuren an Devisen- und Rohstoffmärkten.

Der Dax schwenkt zum Wochenstart auf einen Konsolidierungskurs ein und startet mit einem Minus von 1,5 Prozent und 13.376 Punkten in den Handel. Rund 200 Punkte weniger gegenüber dem Handelsschluss am Freitag. Alle 30 Dax-Werte notieren im Minus.

Ende der vergangenen Woche schloss die Frankfurter Benchmark 1,4 Prozent im Plus bei 13.577 Punkten. Auf Wochensicht schaffte es der Dax mit knapp 0,4 Prozent über die Gewinnschwelle.

Die Korrektur begann bereits am Freitag mit einem schwächelnden US-Aktienmarkt und setzte sich am heutigen Montag mit massiven Verkäufen in Asien fort. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen beispielsweise verlor 3,1 Prozent.

Nach Einschätzung der Investmentberatungsgesellschaft Sentix dürfte die Konsolidierung der US-Märkte auch noch nicht beendet sein. Auch Stephan Heibel rät nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment: "Vielleicht ist es an der Zeit, die eine oder andere Position zu halbieren und den Rest mit einem Stopp Loss abzusichern". So könnten Anleger weiterhin an der Rally teilnehmen, haben aber ein wenig Cash generiert, um im Falle eines Rückschlags Aktien nachzukaufen, die besonders stark vom Ausverkauf betroffen sind.

Das wichtigste Thema ist der Coronavirus. "Wenn sich die Prognose bestätigt, wird die chinesische Wirtschaft im 1. Quartal 2020 lediglich um 5,3 Prozent wachsen", rechnet Vermögensverwalter Markus Schön. Diese Wachstumsenttäuschung werde als Schock an den Kapitalmärkten ankommen und kann vor allem im April und Mai 2020 die Aktienmärkte spürbar belasten.

Kurzfristige Belastungen dürfte es geben, wenn der Verlauf der Krankheit schlimmer oder das Ausbreitungsgebiet größer wird. Eine weltweite Pandemie würde auch die globalen Wachstumserwartungen erheblich dämpfen. "Ebenfalls ein großer negativer Effekt wäre gegeben, wenn beispielsweise Donald Trump das Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...