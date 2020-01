Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für die Erste Group Bank AG (Sole Bookrunner) im Rahmen des Verkaufs von 105.000 Stück Aktien an Marinomed Biotech AG durch die Aktionäre Acropora Beteiligungs GmbH, VETWIDI Forschungsholding GmbH und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH als Rechtsberater tätig. Im Zuge der nunmehrigen zweiten Accelerated Bookbuilding-Transaktion binnen weniger Monate verkauft die Aktionäre Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand zum Preis von 95,0 Euro pro Aktie an institutionelle Investoren. Von den insgesamt 105.000 Stück Aktien stammen 55.000 Aktien aus dem beabsichtigten Zielvolumen und weitere 50.000 Stück aus der - aufgrund der hohen Nachfrage voll ausgenutzten - Erhöhungsoption (Upsize Alternative). Der Verkaufserlös ...

Den vollständigen Artikel lesen ...