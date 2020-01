Die Volksbank ist die Hausbank der Unternehmerinnen und Unternehmer in ÖsterreichWien (APA-ots) - Wien, 27.01.2020: Die Volksbank weiß, worauf Österreichs Unternehmen Wert legen, das erhebt sie in der jährlichen UnternehmerInnen-Studie, um noch besser auf deren Bedürfnisse einzugehen. Doch damit nicht genug: Mit Hilfe der Unternehmer-Milliarde greift die Volksbank Unternehmen bei der Finanzierung unter die Arme.Knapp 4.000 Darlehen mit Unternehmer-Milliarde ermöglichtIm Jahr 2019 verteilte sich das Finanzierungsvolumen von über einer Milliarde Euro im Rahmen der "Unternehmer-Milliarde" auf 3.947 Darlehen. Bereits in den Vorjahren konnte die Milliarde geknackt werden, bei einer Steigerung der Anzahl der Einzelkredite seit 2017.Der Fokus lag dabei klar auf der Kernzielgruppe der Volksbank, den KMU. Auch im Jahr 2020 stärkt die Volksbank den österreichischen Unternehmen mit einer Milliarde Euro an Kreditvolumen den Rücken. Ein vertrauensvoller Finanzpartner, welche die Bedürfnisse und Anliegen seiner Kunden kennt und diese bei Investitionen unterstützt, hat bei der Kreditvergabe eine äußerst hohe Bedeutung. Als Hausbank zeichnet sich die Volksbank durch genau diese hohen Anforderungen aus und steht Unternehmen beratend zur Seite. Die Unternehmer-Milliarde zeigt nicht zuletzt die Finanzierungsbereitschaft und die Wachstumsziele der Volksbank.Wie ticken Österreichs Unternehmen?Die jährliche UnternehmerInnen-Studie holt die Selbstständigen vor den Vorhang und zeigt Einblicke in ihr Leben, deren Herausforderungen, Motivation und Vision. Ziel der Studie ist es, zu einem besseren Verständnis für Selbstständige in Österreich beizutragen. In Zusammenarbeit mit dem Gallup Institut werden jedes Jahr 1.000 Selbstständige befragt.2019 wurde insbesondere den Frauen eine Bühne gegeben. Mittlerweile wird fast jedes zweite österreichische Unternehmen (45,3 %)* von einer Frau gegründet. Am meisten vertreten sind Frauen in den Branchen Handel & Dienstleistungen (24 %), Tourismus & Gastronomie (20 %) und Industrie (18 %). 90 % der Befragten arbeiten regelmäßig im Büro, fast die Hälfte aller Selbstständigen führen ein Unternehmen mit ein bis neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fast jeder würde den Schritt in die Selbstständigkeit erneut wagen. Auch Claudia Unterberger, Besitzerin eines Autohauses und Aufsichtsrätin bei der Volksbank, bereut diese Entscheidung nicht: "Ich bin sehr gerne selbstständig, auch wenn der Arbeitstag vielleicht länger dauert. Aber die Unabhängigkeit und Eigenverantwortung sind es wert."Vorreiter in Österreich: smarte Kartenterminals von SumUp bei der VolksbankDie Volksbank startete als erstes österreichisches Finanzinstitut den Vertrieb der smarten Kartenterminals des internationalen Anbieters SumUp. Mithilfe der mobilen Kassensysteme ist der Bezahlvorgang einfacher und flexibler. "Die Unternehmer-Studie zeigt, dass die Selbstständigen in Österreich überdurchschnittlich viel arbeiten und insbesondere bei KMU die Zeit oft knapp wird. Daher können wir als Volksbank dazu beitragen, dass zumindest in Finanzsachen Zeit gespart wird", so DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG über SumUp.Bargeldloses Bezahlen ist so beliebt wie nie zuvor: Alleine mit den österreichischen Debitkarten wurden 2019 über 760 Millionen Zahlungstransaktionen durchgeführt. Die ungebrochen große Beliebtheit bei Kontaktloszahlungen wird durch smarte Lösungen wie Apple Pay auch bei kleinen Rechnungsbeträgen weiter gesteigert. Die Kompetenzpartner Worldline/SIX Payment Services und SumUp bieten maßgeschneiderte Bezahllösungen zu besten Konditionen.Seit Jänner 2020 ist beim "FreeFinance Volksbank-Unternehmerkonto mit Mehrwert" auch die Doppelte Buchführung möglich. Dieses Konto bietet für Selbstständige, Kleinunternehmen und EPU, also für alle Branchen, alle Einkunftsarten und auch für Pauschalierung den Mehrwert an, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (auch für Vermietung und Verpachtung) oder Doppelte Buchführung einfach und sicher zu organisieren und die Büro-Prozesse zu automatisieren.* Quelle: Wirtschaftskammer ÖsterreichDer Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 26,7 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.600 Mitarbeitern in 279 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich. (Stand 30.06.2019)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. VOLKSBANK WIEN AG Dir. Wolfgang Layr PR & Kommunikation Tel.: +43 1/40137 - 3550 eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at