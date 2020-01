Die Aktienmärkte sind derzeit nicht aufzuhalten. Sogar der DAX hat inzwischen den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Doch wer sich an der Börse auskennt, der weiß, dass die nächste Korrektur stets nur eine Frage der Zeit ist. Von daher macht es vor allem in starken Phasen Sinn, auch mal über Gewinnmitnahmen und Depotanpassungen nachzudenken, um für den Fall handlungsfähig zu sein, dass die Kurse wieder einmal deutlicher korrigieren. Wann, ist dabei gar nicht mal so entscheidend. Viel wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...