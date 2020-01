Griechenland setzt ein neues Gesetz um und schickt jeden Tag etwa 30 abgelehnte Asylbewerber in die Türkei. Humanitäre Organisationen kritisieren Griechenland.

Erstmals seit Monaten hat Griechenland in den vergangenen Tagen Dutzende abgelehnte Asylbewerber in die Türkei zurückgeschickt. Dies teilte am Montag der stellvertretende griechische Regierungschef Adonis Georgiadis mit. "Wir schicken etwa 30 Migranten pro Tag zurück. Die Türkei hat sie aufgenommen", sagte Georgiadis dem Athener Nachrichtensender "Real". Damit setze Athen ein neues Gesetz ...

