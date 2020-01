Im Interview mit dem Handelsblatt kündigt Till Hufnagel, Partner beim aktivistischen Investor Petrus Advisers, an, nach comdirect in absehbarer Zeit wieder bei einem deutschen Unternehmen einsteigen zu wollen. Finanzkreisen zufolge handelt es sich um die Aareal Bank, wie das Handelsblatt schreibt. Petrus Advisers, vom Österreicher Klaus Umek gegründet, ist bekanntlich auch an einigen heimischen Unternehmen beteiligt (bzw. gewesen), u.a. Wienerberger, Immofinanz, CA Immo, S Immo, Flughafen Wien oder etwa conwert. Die Analysten von Raiffeisen Research erhöhen die Gewichtung für europäische Aktien und reduzieren die Position am französischen Staatsanleihenmarkt. "Basierend auf unserer mittelfristig bullishen Aktienmeinung, welche unter anderem auf der ...

