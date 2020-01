Mundschutz, Fiebermessen, Desinfektion, Homeoffice - deutsche Firmen in der chinesischen Stadt Wuhan treffen Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

In der Provinz Hubei herrscht Ausnahmezustand: Mehr als 45 Millionen Menschen wurden in mindestens 14 Städten weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Vor allem die Stadt Wuhan, wo das Coronavirus erstmals aufgetreten war, ist praktisch abgeriegelt. In der Metropole mit elf Millionen Einwohnern wurde der Visum- und Ausweisdienst bis Donnerstag ausgesetzt. Flüge und Zugverbindungen sowie der öffentliche Nahverkehr wurden gestoppt. Selbst Metropolen wie Peking und Shanghai und mehrere Provinzen haben die Überlandverbindungen mit Bussen ausgesetzt. In sozialen Medien verbreitete Bilder aus Wuhan zeigen überfüllte Krankenhausflure. Zudem häuften sich Klagen über drastisch steigende Preise für Grundnahrungsmittel wie Gemüse.

Wuhan nimmt eine wichtige Rolle für Chinas Wirtschaft ein, die Metropole propagiert sich selbst als größtes Logistik- und Frachtverteilungszentrum im Landesinneren Chinas. Auch deutsche Unternehmen sind dort vertreten. Bislang gibt es eigenen Angaben der Firmen zufolge nur wenig spürbare Auswirkungen. Nichtsdestotrotz treffen auch die in Wuhan ansässigen deutschen Firmen Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Der Handelsriese Metro hat etwa in jedem seiner insgesamt vier Großmärkte in der Millionen-Metropole Körpertemperatur-Kontrollpunkte eingerichtet, berichtet eine Sprecherin. Mitarbeiter und Kunden werden als Vorsichtsmaßnahme auf Fieber untersucht. Und es wird öfter geputzt - die Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion sei gesteigert worden. Einen Mundschutz bekommen die Metro-Mitarbeiter gestellt. Damit stehen sie in der Stadt aber nicht allein, auch viele andere im Großraum Wuhan tätige Firmen rüsten ihre Beschäftigten so aus. Die Stadt gilt als Ursprungsort des neuen Stamms des Coronavirus. Der Erreger soll dort erstmals auf einem Fischmarkt aufgetreten sein, auf dem Wildtiere illegal verkauft wurden. Zahlreiche Unternehmen warnen ihre Mitarbeiter denn auch vor dem Besuch von Märkten, dem Kontakt mit lebenden oder toten Tieren und zur Vorsicht beim Verzehr von ...

