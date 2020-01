LONDON, 27. Januar (WNM/Financial Times) - 2018 zahlte Royal Dutch Shell in Großbritannien keine Körperschaftssteuern. Shell, der nach den Umsätzen gemessen zweitgrößte Ölproduzent der Welt, erhielt eine Steuer-Rückerstattung für die Stilllegung von Nordsee-Ölplattformen. Das schreibt die Financial Times. Einige Ölkonzerne haben Teile ihrer Nordsee-Betriebsstätten an kleinere Unternehmen weiterverkauft. Es besteht nun die Gefahr, dass sich die Umweltverpflichtungen im Rahmen von Stilllegungen für ...

