Es geht an den Märkten nach unten, der Corona-Virus muss irgendwie als Begründung herhalten, der ATX ist nun fast 100 Punkte unter seinem Jahresstartwert angelangt. ATX ( Akt. Indikation: 3092,80 /3093,00, -1,67%) Mittlerweile sind wir in der Finalwoche des Aktienturniers angelangt. Und es ist ein Finale der vielleicht langjährig beliebtesten defensiven österreichischen Aktien (die EVN würde ich noch dazuzählen) und das passt zur Marktphase: Österreichische Post vs. Mayr Melnhof. Die Post hat auf dem Weg ins Finale erst die Telekom, dann voestalpine, dann RBI und letztendlich FACC besiegt. Damit ist klar, dass FACC den Wanderpokal "fürs Erste" abgeben wird müssen. Jedoch: Gewinnt man das Turnier 3x, ist das "Wander" aus dem "Wanderpokal", ...

