Ort des Tages: Pumpspeicherkraftwerk Limberg II, Porr und Verbund. Das als Ausgleichs- und Regelkraftwerk konzipierte Pumpspeicherkraftwerk Limberg II wurde im Bereich der bestehenden Kraftwerksanlage Glockner-Kaprun von Porr mit Auftraggeber Verbund errichtet. Dazu wurden die beiden bestehenden Jahresspeicher Mooserboden und Wasserfallboden über einen neuen Triebwasserweg mit einer Länge von rund 5.500 m verbunden. Das Kraftwerk besteht aus einem Stollen und einem etwa 45° steilen Druckschacht, der über die Verteilrohrleitungen in die neue Kraftkaverne einmündet. In dieser befinden sich die beiden neuen Maschinensätze mit einer Leistung von jeweils 240 MW. Die Einbindung in den Speicher Wasserfallboden erfolgte über einen Unterwasserstollen mit einer ...

