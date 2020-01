In internationalen Hochschulrankings stehen deutsche Unis nie an der Spitze. Woran liegt's? Ben Sowter betreut eine der größten Ranglisten und erklärt im Interview, wie die deutsche Hochschulpolitik gegensteuern könnte.

Ben Sowter leitet die Forschungsabteilung von QS, einem der größten Anbieter von internationalen Hochschulrankings. In der neuesten Version des World University Rankings ist die beste deutsche Uni die TU München auf Platz 55, gefolgt von der LMU München auf Platz 63 und der Universität Heidelberg auf Platz 66.

WirtschaftsWoche: Herr Sowter, Ihre Ranglisten lassen das deutsche Hochschulsystem regelmäßig alt aussehen. Im aktuellen QS World University Ranking zum Beispiel landet die erste Hochschule aus Deutschland, die TU München, auf Platz 55. Woran liegt das?Ben Sowter: Auf der ganzen Welt sitzen Interessenvertreter, die gerne ihre eigenen Hochschulen unter den besten sehen wollen. Wir können aber nicht 150 Universitäten in den Top 10 haben, das liegt in der Natur der Sache. Dabei ist es bereits eine beachtliche Leistung, überhaupt in unserem Ranking aufzutauchen. Denn damit gehört man schon zu den besten fünf Prozent unter den Hochschulen dieser Welt.

Das heißt, mit Platz 55 sind wir Deutschen gut bedient?Es kommt darauf an, welche Ziele man mit seiner Hochschulpolitik verfolgt. Findet man es besser, einige wenige Unis so zu fördern, dass sie es in die Weltspitze schaffen? Oder streut man Fördermittel lieber breiter und hat viele sehr gute, aber kaum exzellente Hochschulen? Für Wirtschaft und Gesellschaft ist die letztere Variante wahrscheinlich besser.

Das entspricht wohl auch eher der deutschen Hochschulpolitik.In England sagt man, die steigende Flut hebt alle Boote gleichermaßen an. So handelt wohl auch die deutsche Politik. Aber so denken eben nicht alle Länder.Wenn die Ansätze so unterschiedlich sind, warum sollte man sich dann überhaupt auf internationale Rankings verlassen?Ein guter Punkt. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...