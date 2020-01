Die Deutsche Bank leistet sich eine übergroße Zahl von Führungskräften, die sie hoch bezahlt und beim Personalabbau verschont. Der Überhang gefährdet die Sanierung.

Der Unternehmer aus dem Rhein-Main-Gebiet spielte gerade eine Runde auf einem Frankfurter Golfplatz, als er eine erstaunliche Bekanntschaft machte. Ein Mann stellte sich ihm als Managing Director und damit wichtige Führungskraft der Deutschen Bank vor. Anders als der Unternehmer habe er nicht frei genommen, sondern sich mit dem Hinweis auf einen Kundentermin verabschiedet, erzählte er. Vermisst wurde er offenbar nicht.

Die kleine Anekdote illustriert ein großes Problem. Die Bank hat viele Mitarbeiter in Positionen befördert, die Kenner des Instituts für überflüssig halten. "Bei einer großen Zahl von Führungskräften weiß niemand genau, was sie eigentlich tun - vermutlich nicht mal sie selbst", sagt ein hochrangiger Insider. Die Folge des Förderwahns ist ein Gewirr aus Zuständigkeiten, Komitees und Berichtslinien, das Initiativen bremst und Entscheidungen verschleppt. "Im Detail ist die Deutsche Bank unfassbar kompliziert", sagt ein Personalberater.

Im Dickicht der Hierarchien droht sich Bankchef Christian Sewing zu verheddern, der dem Institut eigentlich die Rückkehr zur "Jägermentalität" verordnet hat. Nachdem er den Jahreswechsel entspannt in einem Skiort im schweizerischen Graubünden verbracht hat, muss sich Sewing nun wieder der Sanierungsarbeit widmen. Wie weit die fortgeschritten ist, wird die Finanzwelt in der kommenden Woche erfahren. Dann präsentiert Sewing die Zahlen für das abgelaufene Jahr - und abermals einen Verlust.

Damit es bald besser läuft, will der Vorstandschef die Bank einfacher und schlagkräftiger machen. Das wird nur funktionieren, wenn er den Managementbauch verschlankt. Dessen Ausmaße zeigen die jährlich veröffentlichten Personalberichte. Sie listen auf, wie viele Mitarbeiter die Bank als "Officer" einstuft. Die Bandbreite reicht vom qualifizierten Einsteiger (Associate) bis zur Spitzenkraft (Managing Director). Alle Officer gelten als Manager - auch wenn sie keine Personalverantwortung haben und keine Führungsaufgaben erledigen.

Im Jahr 2010 beschäftigte die Deutsche Bank demnach knapp 42.000 Manager, 2018 waren es trotz eines leichten Rückgangs 48.500. Da die Zahl der Mitarbeiter insgesamt gesunken ist, hat sich der Anteil der Officer an der Gesamtbelegschaft in diesem Zeitraum von 41 auf 53 Prozent erhöht. "Die Zahlen sind erstaunlich für ein Unternehmen, das zuletzt fast nur Verluste angehäuft hat", sagt ein Kenner der Bank. Ein Berater spricht gar von "Hierarchie-Ekel".

Aufgebaut hat sich der in den vergangenen 20 Jahren. Der damalige Chef Josef Ackermann konzentrierte die einst regionale Führung in den Zentralen in Frankfurt, London und New York und schuf dort viele neue Posten. Nach der Finanzkrise kamen auf Druck der Regulatoren neue Aufgaben hinzu, für die die ...

