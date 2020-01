Ab 2021 soll der Soli für viele Steuerzahler wegfallen - doch Sparer müssen meist weiter zahlen. Der Mittelstandsverband legt nun eine Verfassungsbeschwerde ein. Steuer-Fachanwalt Alex Janzen erklärt die Regeln.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat Verfassungsbeschwerde gegen die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für nur 90 Prozent der Zahler eingelegt. Das teilte der Verband zu seinem Jahresempfang am Montag in Berlin mit. Zur Begründung hieß es, die geplante, "bewusste Schlechterstellung ganzer Steuerzahler-Gruppen" verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz. Alex Janzen ist Fachanwalt für Steuer- sowie Bank- und Kapitalmarktrecht in Düsseldorf. Er erklärt die Regeln bei der geplanten teilweisen Abschaffung des Soli.WirtschaftsWoche: Herr Janzen, der Soli soll 2021 in Teilen abgeschafft werden. Warum eigentlich? Alex Janzen: Der Soli wurde stets mit dem Aufbau der ostdeutschen Bundesländer im Zusammenhang gebracht und so präsentiert. 2019 ist der Solidarpakt II zur Finanzierung der ostdeutschen Länder ausgelaufen. Damit wäre es schwer zu rechtfertigen gewesen, den Soli wie bisher beizubehalten. Auch wenn er, wie jede Steuer, nie zweckgebunden war.

Helfen Sie uns kurz auf die Sprünge: Wie genau sind die Regeln beim Soli bisher?Es ist eine sogenannte Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer. Als Ergänzungsabgabe wird der Solidaritätszuschlag - vereinfacht gesprochen - auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer draufgeschlagen. Hier kommen bislang noch 5,5 Prozent auf die zu zahlende Steuer obendrauf.

Was hat der Gesetzgeber nun geplant?Im Dezember 2019 wurde eine umfassende Reform verkündet. Der Name des Gesetzes soll zumindest in der Außendarstellung Programm sein. Es heißt: Gesetz zur Rückführung des ...

