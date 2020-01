Von den bis zu 120 Millionen Euro, die Österreich nach den bisherigen Budgetplänen der EU-Kommission an Fördergeldern für den Bereich Landwirtschaft pro Jahr entgehen werden, entfallen rund 80 Mio. Euro auf den Bereich Ländliche Entwicklung. 40 Mio. Euro gäbe es weniger für direkte Agrarförderungen, wie Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Montag in Brüssel mitteilte.Laut dem türkis-grünen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...