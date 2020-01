FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Montagabend von einem lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke berichtet. Dafür seien im Wesentlichen drei Werte verantwortlich gewesen: TLG Immobilien, Süss Microtec und Aumann bzw. im Schlepptau auch MBB.

TLG Immobilien wurden 3 Prozent fester gestellt. Die Gesellschaft hatte am Abend dank einer Höherbewertung von Bestandsimmobilien einen um 7 Prozent höheren Nettoinventarwert mitgeteilt. Süss Microtec wurden nach einer Gewinnwarnung 3,5 Prozent schwächer getaxt. Das Unternehmen kassierte am Abend die Ergebnisprognose für 2019 und kündigte einen operativen Verlust an. "Am Anfang las sich das ja noch positiv", sagte der Marktteilnehmer mit Blick auf den Umsatz, der an der oberen Grenze der bisher genannten Bandbreite liegen soll. "Aber dann kamen die Aussagen zum Ergebnis."

Die Titel von Aumann wurden gar 5 Prozent tiefer gestellt. Die Gesellschaft muss ihren Konzernabschluss für 2017 nach unten korrigieren. Das Konzernergebnis vor Steuern sei um rund 13 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden, so das Unternehmen in einer Mitteilung am Abend. Für die Papiere der Mutter MBB ging es derweil im Schlepptau um 4 Prozent talwärts.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.197 13.205 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2020 16:49 ET (21:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.