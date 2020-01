Vor 75 Jahren befreite die Rote Armee das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Weltweit kommt es zu Gedenkfeiern. Polens Präsident mahnt den Schutz der Wahrheit an.

75 Jahre nach der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau sind am Montag Delegationen aus rund 60 Ländern und Organisationen sowie 200 Überlebenden zu einer Feierstunde in dem ehemaligen Konzentrationslager zusammengekommen. In Berlin wurde ebenfalls an die Befreiung des Konzentrationslagers erinnert. Feierstunden gab es zudem in Paris und in Estlands Hauptstadt Tallinn.

Polens Präsident Andrzej Duda warnte vor einem Verzerren der Geschichte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte am Montag, bereits gegen Ansätze von Antisemitismus entschieden vorzugehen.

Bei einer Gedenkveranstaltung im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York warnte UN-Generalsekretär António Guterres vor einer weltweiten Ausbreitung des Antisemitismus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einer "unerträglichen Wiederbelebung des Antisemitismus" und kündigte einen unnachgiebigen Kampf dagegen an.

Duda sagte, im Namen der Republik Polen erneuere er die Verpflichtung, die Erinnerung zu pflegen und die Wahrheit darüber zu schützen, was in Auschwitz passiert sei. Er forderte die Gäste dazu auf, vor den letzten Überlebenden und Augenzeugen die gemeinsame Verpflichtung einzugehen, "die Botschaft und die Warnung für die Menschheit, die von diesem Ort ausgehen, in die Zukunft zu tragen."

