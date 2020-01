Die Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus lasten auf dem Ölpreis. Das trifft die US-Ölindustrie - und könnte dem Opec-Kartell helfen.

Es ist ein fragiles Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage, das den Ölpreis bestimmt. Und derzeit sorgt der in China grassierende Corona-Virus dafür, dass die Ölnachfrage schwindet. Millionen Chinesen dürfen nicht reisen, schon erwarten Ökonomen, dass das globale Wirtschaftswachstum einen Dämpfer erleidet.

Der Markt rechnet daher damit, dass auch der weltweite Öl-Bedarf sinkt - das lastet auf dem Preis. Allein am Montag fielen die Ölpreise um mehr als drei Prozent, erstmals im neuen Jahr kostete die Nordsee-Sorte Brent weniger als 60 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank, kommentiert: "Das Virus schürt Sorgen vor einer Abschwächung der Ölnachfrage, womit der globale Ölmarkt noch stärker überversorgt wäre."

Der Preisverfall setzt Ölkonzerne ebenso wie die Exportländer im Nahen Osten und in Afrika unter Druck, die auf die Einnahmen aus dem Ölexport angewiesen sind. Doch besonders hart trifft die Preisschwäche die angeschlagenen amerikanischen Schieferölförderer. Das könnte eine Entwicklung beschleunigen, die Jeff Currie, Chefstratege für Rohstoffe bei Goldman Sachs Global Investment Research, seit Jahren erwartet: das Ende des Booms in der US-Schieferölindustrie.

Currie erwartet nichts Geringeres als einen grundlegenden Wandel des globalen Ölmarktes: eine Neuordnung der US-Ölindustrie und eine Renaissance des Ölförderkartells Opec. "Es beginnt ein Endspiel, dass wir bereits viel früher erwartet hatten", sagt Currie. Investoren sollten sich vor allem von Anteilen an US-Schieferölkonzernen trennen, empfiehlt er: "Ich erwarte steigende Ölpreise, aber fallende Kurse von Ölaktien."

Den Niedergang der US-Ölindustrie macht Currie am Rückgang von neuen Bohrprojekten in Texas und anderen nordamerikanischen Förderregionen fest. Dem US-Ölausrüster Baker Hughes zufolge lag die Zahl aktiver Probebohrungen, sogenannter "Rigs", auf dem tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Tendenz weiter fallend.

Wachstum auf Pump

Grund dafür seien die gesunkenen Investitionsausgaben vieler Ölfirmen, so Currie. Viele Investoren sind nicht mehr bereit, für das auf Pump finanzierte rasante Wachstum Geld zur Verfügung zu stelle. "US-Schieferölunternehmen haben keinen Zugang zum Kapitalmarkt mehr", berichtet der Rohstoffexperte.

Das verbliebene Geld müssen die Schieferölförderer in die Rückzahlung ihrer Schulden stecken. Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit über "Junk Bonds", hoch verzinste Anleihen, Geld eingesammelt. Diese Schuldenlast müssen sie nun abtragen, eine Anschlussfinanzierung wird angesichts des Investorenrückzugs immer schwerer. Für Investitionen in neue Bohrprojekte bleibt da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...