Kurz nach der Teileinigung im Handelsstreit bedroht das Coronavirus die Warenströme zwischen West und Fernost. Der Dax könnte trotzdem im Plus starten.

In Deutschland gibt es den ersten bestätigten Fall des Coronavirus. Trotzdem liegt der deutsche Leitindex Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vor dem Handelsstart leicht im Plus. Am Dienstag hatte die Sorge vor einer rasanten Verbreitung des Virus die Aktienmärkte weltweit tief ins Minus gedrückt, der Dax verlor 2,7 Prozent auf 13.205 Zähler.

Die wirtschaftlichen Folgen durch den Ausbruch des Coronavirus sind nicht absehbar. Die Reisebeschränkungen bremsen die chinesische Wirtschaft. Vor allem die Reise- und Tourismusbranche, aber auch die Einzelhandels- und Spirituosenverkäufer sind betroffen, so Experten. Als Outperformer der Virus-Welle sehen sie Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und Online-Shops.

Kurz nach den Entspannungssignalen im Handelsstreit zwischen Washington und Peking droht dadurch eine neue Gefahr für die Warenströme zwischen West und Fernost. Außerdem wichtig am Dienstag: SAP legt seine Jahresbilanz vor, Apple und Ebay die Quartalszahlen.

1 - Vorgaben aus den USA

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hat auf die Stimmung der Anleger in den USA gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,6 Prozent tiefer auf 28.535 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 9139 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,6 Prozent auf 3243 Punkte ein.

Bei den US-Einzelwerten sprangen die Aktien von Beyond Meat mehr als vier Prozent in die Höhe. Die US-Fastfood-Kette Denny's nimmt die Fleischersatz-Burger des Unternehmens aus Kalifornien in sein Angebot auf.

Dagegen kehrten Anleger Fast-Food- und Kaffee-Ketten den Rücken, die Filialen in der vom Coronavirus besonders heimgesuchten chinesischen Region um die Stadt Wuhan haben. Luckin Coffee fielen rund neun Prozent. Yum China büßte fünf Prozent sowie Starbucks fast vier Prozent ein.

2 - Vorgaben aus Asien

Die steigenden Zahlen der Todesopfer und Infizierten sowie ...

