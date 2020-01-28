BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3600 (3150) CHF - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18 (16,5) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT DIAGEO AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 2800 (3200) PENCEJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2800 (2860) CHF - 'NEUTRAL'UBS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,40 (2,35) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS NIMMT DEUTSCHE BÖRSE MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 150 EURCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 115 (92) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK SENKT DELIGNIT AG AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 6,05 (5,50) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 10 (14) EUR - 'HOLD'EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 112 (115) EUR - 'UNDERPERFORM'EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR DAIMLER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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