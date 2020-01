ams, Anbieter von Sensorlösungen, will seine gesamten 3,35 Millionen eigenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte institutionelle Investoren platzieren. Die Transaktion wird voraussichtlich vor der bevorstehenden Bezugsrechtsemission durchgeführt werden, die von der außerordentlichen Hauptversammlung von ams am 24. Januar 2020 genehmigt wurde, teilt das Unternehmen mit. Nach österreichischem Gesellschaftsrecht sind eigene Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtsemission nicht bezugsberechtigt, das heißt sie erhalten keine Bezugsrechte. Die beabsichtigte Transaktion ist den Angaben zufolge daher im Wesentlichen eine technische Maßnahme, um eine automatische wirtschaftliche Verwässerung zu verhindern. Die Transaktion wird ...

