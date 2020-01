Andritz setzte eine neue neXline spunlace eXcelle Linie bei Novita, mit Sitz in Zielona Góra, Polen, erfolgreich in Betrieb. Die Linie wird für die Herstellung eines breiten Spektrums an Spunlace-Vliesstoffen von 30 bis 100 gsm und sogar hinunter bis 25 gsm für ultraleichte Produkte verwendet und ermöglicht Novita den Einstieg in den Hygiene- und den Medizinmarkt. Die installierte Gesamtleistung beträgt knapp 3.000 kg pro Stunde. Für Novita ist dies die erste Spunlace-Linie mit einer Inline-Konfiguration, wodurch dem Unternehmen das Erschließen neuer Märkte ermöglicht wird. Radoslaw Muziol, CEO von Novita, sagte: "Mit der neuen Spunlace-Linie von Andritz kann Novita erstklassige Spunlace-Rollenware mit Stoffeigenschaften von hoher ...

