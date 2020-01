Nach den recht deftigen Vortages-Verlusten deutet sich am Dienstag-Morgen eine stabile Eröffnung an. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -2,74% 0,5 Prozent höher taxiert bei 13.277 Punkten. Gestern war er mit einem Tagesminus von 2,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gerutscht. Das Coronavirus, das am Montag einer der Hauptgründe für die hohen Verluste war, sorgt aber keineswegs für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...