In China reagieren Firmen mit harten Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus. Kinos, Einzelhändler und Restaurantketten stoppten den Betrieb, Werke bleiben geschossen und auswärtige Konzerne ziehen Mitarbeiter ab.

Das neuartige Coronavirus hat China fest in der Hand. Es sei das Thema, ist von Berichterstattern aus der Volksrepublik zu hören. Vielerorts, vor allem in der Provinz Hubei ist ein Großteil des Alltags zum Erliegen gekommen. Nahverkehrsverbindungen wurden gestrichen, die Ferien zum Neujahrstag verlängert und Unternehmen halten Türe und Tore weiter geschlossen.

Im Fokus: die Metropole Wuhan, in der das Coronavirus im Dezember erstmals auftrat. Die zentralchinesische Stadt gilt als Wirtschaftszentrum, ist eines der größten Logistik- und Frachtverteilungszentrum Zentralchinas. Unternehmen haben hier mehr als 500 Fabriken und Einrichtungen etwa für Forschung, Planung und Entwicklung. Viele Werke gehören Unternehmen aus der Auto- und Transportbranche. Im Supply-Chain-Ranking des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg belegt Wuhan unter 2000 chinesischen Städten den 13. Platz. Unter den ausländischen Firmen sind demnach die Japaner mit 54, die USA mit 44 und die Europäer mit 40 Unternehmen vor Ort ansässig. Viele von ihnen ziehen mittlerweile deutliche Konsequenzen infolge der immer schwerwiegenderen Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus, an dem mittlerweile über hundert Menschen gestorben sind. Bislang alle in China.

Bereits seit Samstag hat der weltweit größte Freizeitparkbetreiber sein Disneyland-Resort in Shanghai geschlossen. Das Unternehmen bat Gästen, die Eintrittskarten für Freizeitparks oder reservierte Zimmer in seinen Hotels gekauft hatten, Rückerstattungen an. "Wir werden die Situation weiterhin aufmerksam beobachten und in engem Kontakt mit der lokalen Regierung stehen und das Datum der Wiedereröffnung nach Bestätigung bekannt geben", hieß es am Wochenende in einer Erklärung. Disney sollte damit nicht allein bleiben.

Auch der US-Kinobetreiber Imax, der in China zahlreiche Kinos unterhält, kündigte an, die Veröffentlichung von Filmen in seinen Kinos in China zu verzögern. Berichten zufolge könnten die Auswirkungen der Einnahmeverluste aus dem chinesischen Neujahr Imax weltweit mindestens 60 Millionen US-Dollar an Kassenumsätzen kosten. Wenn die Epidemie noch ein paar Wochen anhält, sei es nicht unangemessen, im ersten Quartal einen Fehlbetrag von 200 Millionen US-Dollar zu prognostizieren, ...

