Angst ist bekanntlich ebenso wenig ein guter Berater wie Gier. Vor allem beim Handel an den Börsen sollte man ohne Emotionen agieren - was in der Realität nur selten funktioniert. Zum Wochenauftakt ist die Angst der Anleger spürbar. So befürchtet man eine weitere Verbreitung des Corona-Virus und der damit verbundenen, teilweise tödlichen Lungenkrankheit. So werden bereits Vergleiche zum SARS-Virus gezogen, das 2003 für Abwärtsdruck an den Aktienmärkten sorgte. Schnelle Reaktion durchaus sinnvoll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...