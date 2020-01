Der amerikanische Energiekonzern Energy Transfer LP (ISIN: US29273V1008, NYSE: ET) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,305 US-Dollar je Aktie auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung für das vierte Quartal erfolgt am 19. Februar 2020 (Record day: 7. Februar 2020). Der Konzern wurde ursprünglich 1995 gegründet und hat seinen Firmensitz in Dallas, Texas. Energy Transfer LP ...

