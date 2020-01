Wenn die Europäische Weltraumorganisation (ESA) im Februar die Raumsonde Solar Orbiter auf ihre knapp zweijährige Reise zur Sonne entsendet, wird diese neben zehn Instrumenten auch Mikro-Antriebe von Maxon als Gepäck mit sich führen. Diese Antriebe kommen zum Einsatz im Röntgenteleskop (STIX), das an der Hochschule für Technik der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Zusammenarbeit mit mehreren Schweizer Industriepartnern wie etwa Almatech entwickelt wurde. STIX hat die Aufgabe, Sonneneruptionen genauer zu untersuchen, um so vielleicht die Vorhersage von großen Eruptionen möglich zu machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...