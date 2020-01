Positive Meldungen aus der Autozuliefer-Branche haben am frühen Dienstagnachmittag die Papiere aus dem Sektor beflügelt. Im DAX setzten sich mit plus 3,5 Prozent Continental +3,87% an die Spitze. Schaeffler +4,48% waren im SDAX +0,22% mit plus fünf Prozent so erfolgreich wie kein anderer.Marktteilnehmer machten zwei Treiber aus: Zum einen fielen die jüngsten Quartalszahlen des schwedischen Zulieferers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...