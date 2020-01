Lenzing Zentrale. Die Lenzing Gruppe ist ein international agierendes Unternehmen mit Zentrale in Lenzing/Österreich und Niederlassungen in allen Zeitzonen. Die Firma stellt aus dem Rohstoff Holz Fasern her. Diese Fasern sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil- und Vliesstoff-Anwendungen, kommen aber auch in technischen Anwendungen sowie in Schutz- und Arbeitskleidung zum Einsatz. Seit 1985 werden ihre Aktien an der Wiener Börse gehandelt. Dieser und weitere Orte auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link Lenzing ( Akt. Indikation: 71,80 /72,00, -7,70%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)

Den vollständigen Artikel lesen ...