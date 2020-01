475.000 Euro Jahresgehalt? Soviel kassiert ein deutscher Notar im Schnitt. Notarkammer-Präsident Jens Bormann erklärt, warum die Zahl nichts mit einem normalen Notariat zu tun hat.

Fast eine halbe Million im Jahr verdient ein deutscher Notar im Schnitt. Das entspricht dem 32-fachen Gehalt eines freiberuflichen Kinderpflegers. Die überraschenden Zahlen sorgen für Ärger: Die Linkspartei will die Gebührenordnung überprüfen lassen. Der Vorwurf: Notare profitieren vom Immobilienboom - mit Unterstützung des Staates. Höchste Zeit für ein Interview mit Jens Bormann, dem Präsidenten der Bundesnotarkammer. Der 48-Jährige hat Jura in Konstanz und Genf studiert, einen Masterabschluss in Harvard gemacht. Seit 2011 führt er zusammen mit einem Partner ein Notariat mit 22 Mitarbeitern in Ratingen bei Düsseldorf.

WirtschaftsWoche: Herr Bormann, das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass Notare mit Nebeneinkünften auf ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 475.000 Euro kommen. Ohne Nebeneinkünfte gibt es immerhin noch 356.000 Euro. Damit sind die Notare Spitzenreiter bei den Freiberuflern. Herzlichen Glückwunsch!Jens Bormann: Danke, aber ich fürchte, da sind wir der falsche Adressat. Notare verdienen gutes Geld, aber zu den Spitzenverdienern gehören wir ganz sicher nicht. Anwälte in Großkanzleien oder Radiologen kommen gerne auf das Doppelte und mehr - um nur zwei Beispiele zu nennen. Im Übrigen handelt es sich um einen Durchschnittswert, der nicht der Realität des normalen Notars entspricht. Leider hat das Statistische Bundesamt hier alle Notare ohne Differenzierung in einen Topf geworfen. Das verzerrt natürlich das Bild. Denn es gibt Notare, die viel im Gesellschaftsrecht tätig sind und weit über dem Durchschnitt verdienen. Diese Kollegen betreuen Großtransaktionen, Fusionen, Ergebnisabführungsverträge, Unternehmenskäufe, große Immobilienportfolios. Da liegen die Einzelhonorare auch schon mal im mittleren fünfstelligen Bereich. Das treibt den Schnitt nach oben, hat mit einem durchschnittlichen Notariat aber nichts zu tun.

Was verdient denn die breite Masse Ihrer Kollegen?Dazu gibt es keine konkreten Zahlen. Ohne die Top-Verdiener wird der Durchschnitt aber deutlich unterhalb der Zahlen des Statistischen Bundesamtes liegen.Welcher Aufwand steckt hinter den Gebühren, die Notare erheben?Der Aufwand ist erheblich höher als allgemein bekannt. Nehmen wir ein ganz normales Immobiliengeschäft: Der Notar holt zunächst alle wesentlichen Informationen ein und klärt die Beteiligten umfassend über eventuelle Risiken und mögliche Alternativgestaltungen auf. Darauf aufbauend erstellt er den Entwurf eines ausgewogenen Kaufvertrags, der die Interessen sämtlicher Beteiligter berücksichtigt. Bevor es dann zur Beurkundung kommt, werden alle offenen Fragen geklärt und erforderliche Änderungen vorgenommen. Danach steht er mit Banken, Gemeinden, dem Finanzamt und natürlich dem Grundbuchamt in Kontakt. Das alles muss sauber abgearbeitet werden. Wer ein Haus oder eine Wohnung kauft, will schließlich ...

