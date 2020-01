Die verschärften Regeln für steuermindernde Börsenverluste treffen Day-Trader hart. Profis und Privatanleger kommen nach wenigen Deals an die Obergrenze von 10.000 Euro. Zum Beispiel mit Tesla-Aktien.

Am 13. Januar durchbrach Tesla an der Börse erstmals die Schwelle von 500 Dollar (siehe Grafik). Es war ein schwarzer Tag für alle, die darauf wetteten, dass Elon Musk mit seinem E-Auto-Konzern scheitert. Nach Berechnungen des US-Analyseunternehmens S3 Partners verloren sie rund 1,3 Milliarden Dollar an eben diesem Tag.

Vom kommenden Jahr an wären solche Verluste für deutsche Anleger nur noch bis zu 10.000 Euro mit Gewinnen pro Jahr zu verrechnen. Das klingt viel, ist im täglichen Börsenhandel aber schnell erreicht. Bei einer Aktie wie Tesla wechseln Anleger innerhalb weniger Tage oft mehrmals die Richtung, sie wetten mal auf fallende (Short), mal auf steigende Kurse (Long). Je volatiler eine Aktie ist, desto lukrativer sind die Wetten. Besonders beliebt bei deutschen Day-Tradern war zuletzt der Dax-Wert Wirecard. Nach jeder neuen Skandal-Geschichte, die die Financial Times veröffentlichte, tauchte die Aktie zunächst ab, um danach wieder zu steigen.

Day-Trader haben einen schlechten Ruf. Das Image ist von schillernden Figuren wie dem Derivatehändler Nick Leeson geprägt, der 1995 mit riskanten Wetten die Pleite der Barings Bank auslöste. Solange sie erfolgreich sind, werden Day-Trader als Helden verehrt. Zu diesen gottgleichen Zockern gehörte auch Jesse Lauriston Livermore. Der amerikanische Spekulant hatte zunächst ein goldenes Händchen als er 1929 auf den Crash an der Wall Street ...

