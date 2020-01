Bei Bewertungen an der Wall Street in Höhe von Billionen von US-Dollar sollte eine Marktkapitalisierung von 100 Mrd. US-Dollar für ein einziges Unternehmen nicht beeindrucken, geschweige denn die Marktteilnehmer verblüffen. Wenn dieses dadurch jedoch zum zweitwertvollsten Automobilkonzern der Welt wird und 25 Mal weniger Fahrzeuge produziert als der drittgrößte Autobauer, könnte eine gesunde Skepsis angebracht sein. Fügt man den unglaublichen Kursanstieg hinzu, wird klar, warum die Veröffentlichung des Quartalsberichts in dieser Woche so wichtig ist. Viele Anleger sehen die Aktie als ein Beispiel für Überschwang und betrachten sie als ein Zeichen für einen breiteren Markt. Ist Tesla mehr wert als 100 Mrd. USD? Tesla wurde bereits im Jahr 2017 mit 60 Mrd. USD bewertet, doch Anfang 2019 kam es zu einer deutlichen Korrektur. Seitdem übertraf Tesla (TSLA.US) schnell die Bewertungen traditioneller Automobilhersteller wie BMW (BMW.DE), Daimler (DAI.DE) und VW (VOW1.DE), obwohl sie nur einen Bruchteil ihrer Auslieferungen verkauften. Daher sind die Anleger im Moment von zwei Dingen überrascht: Eine von der Norm abweichende Bewertung (Kennzahlen) und dem Tempo der jüngsten Gewinne. Bei der Tesla-Bewertung geht es um die Zukunft. Im Vergleich zu den größten Automobilherstellern wird derzeit nur ein Bruchteil der Fahrzeuge produziert. Quelle: XTB Research Es ist offensichtlich, dass Tesla-Aktien aktuell unentschuldbar teuer sind. Im Vergleich zu anderen großen Automobilherstellern ist Tesla der einzige, der in den letzten vier Quartalen keinen Gewinn erzielt hat. Die Märkte erwarten, dass sich dies ändern wird, aber selbst dann würde das Kurs/Gewinn-Verhältnis ...

