Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verstolpert die Markteinführung eines Milliardenmedikaments in Europa - nun soll der Zufall entscheiden, wer die ersten Zolgensma-Dosierungen erhält.

Ob es den Kleinkindern bald besser geht, darüber soll das Los entscheiden. Die Ein- bis Zweijährigen müssen oft künstlich beatmet werden, können nicht selbstständig sitzen. Sie leiden an einer seltenen Muskelkrankheit namens SMA. Auf Antrag ihrer Ärzte - und nach entsprechender Überprüfung der medizinischen Notwendigkeit - dürfen die kranken Kinder an einem computergesteuerten Auswahlverfahren teilnehmen. Irgendwo in den USA entscheidet dann eine Art Zufallsgenerator darüber, welches Kind das teuerste Medikament der Welt bekommt - Zolgensma vom Schweizer Pharmakonzern Novartis. Insgesamt 100 Zolgensma-Infusionen gibt es 2020 zu gewinnen.

Hintergrund der makaber wirkenden Verlosungsaktion: Die Produktionskapazitäten für Zolgensma, ein Prestigeprojekt von Novartis, sind knapp. Das Präparat gilt als medizinischer Meilenstein. Es schleust ein künstlich erzeugtes Gen in die Zellen, um die Krankheit zu stoppen. Die kleinen Patienten können danach oft selbstständiger atmen und auch sitzen. In den USA, dem einzigen Land, in dem Zolgensma bereits zugelassen ist, kostet die einmalige Spritzen-Behandlung 2,1 Millionen Dollar. Novartis-Konzernchef Vas Narasimhan, der am 29. Januar die Bilanzzahlen präsentiert, hofft auf Milliardeneinnahmen.

"Nicht unerhebliche Risiken"

Doch mittlerweile sieht es so aus, dass Novartis, mit 50 Milliarden Dollar Umsatz neben Pfizer und Roche einer der größten Pharmakonzerne der Welt, den Start seines Top-Produkts in Europa und Deutschland verpatzt hat. Das Grundproblem: Die derzeitigen Produktionskapazitäten von Novartis reichen nicht aus, um die steigende Nachfrage zu decken - deshalb die schicksalentscheidende Verlosung. Der Pharmakonzern hat damit Krankenkassen gegen sich aufgebracht, deren Spitzenvertreter gegen eine "Gesundheitslotterie" wettern. Zu allem Überfluss mehren sich unter Ärzten, die die millionenteure Arznei verschreiben und anwenden sollen, die kritischen Stimmen.

Dabei lief für Novartis lange alles nach Plan. Um an die begehrte Substanz zu kommen, kaufte der Schweizer Pharmakonzern im Herbst 2018 für rund neun Milliarden Dollar dessen Erfinderunternehmen Avexis auf. Am 24. Mai 2019 erteilte die US-Arzneibehörde FDA die Genehmigung für Zolgensma für Kinder unter zwei Jahren.

Offensichtlich lief schon damals nicht alles rund: Ende Juni 2019 teilte Avexis der Behörde mit, dass einige Daten nicht korrekt seien. Konkret ging es um Produkttests an 50 Labormäusen. Laut Novartis wurden die Daten nicht für die Zulassung ...

