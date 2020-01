Der Italiener Luca de Meo soll den Traditionsautobauer Renault wieder in Schwung bringen. Das ist dringend notwendig. Aber hat de Meo das Zeug dazu?

Es hätte so schön werden sollen. Am Dienstagabend enthüllte Seat seinen Hoffnungsträger: das neue Modell des Leon. Doch ausgerechnet Luca de Meo, bis Ende 2019 Chef von Seat - und damit eng mit der Entstehung des neuen Leon verbunden - sorgte am Abend für ganz andere Schlagzeilen in der Autobranche.

De Meo, eine der bunteren Erscheinungen im sonst so grauen Autobusiness, wechselt zu Renault. Der Aufsichtsrat des Konzerns berief den gebürtigen Italiener am Dienstag an die Spitze des französischen Autobauers. De Meo soll seinen Posten bei Renault ab 1. Juli antreten.

Es ist eine Rückkehr nach langer Reise. Bei Renault hatte de Meo seine Karriere begonnen, bevor er zu Toyota und anschließend zu Fiat wechselte. Dort wurde er nach der erfolgreichen Wiederbelebung des legendären Kleinwagens Fiat 500 zur italienischen Personifizierung des Neustarts. Kenntnisse und Charisma des Mailänders blieben schließlich auch in anderen großen Konzernzentralen nicht unbemerkt. Überraschend wechselte de Meo 2009 nach Wolfsburg zu VW.

Der grauhaarige Italiener mischte mit überschaubarem Erfolg das Marketing bei Volkswagen auf, ehe er die Vorstandsposition für Marketing und Vertrieb bei Audi bekam - einen der renommiertesten Posten des Wolfsburger Konzerns. 2015 wurde er dann als Seat-Chef Nachfolger von Jürgen Stackmann, der wiederum nach Wolfsburg wechselte.

Was de Meo im VW-Konzern gelang

Luca de Meo gilt nicht nur aufgrund seiner vorherigen Posten als ausgemachter Marketingexperte. Bei Kongressen waren seine Vorträge dank Filmen und Illustrationen schon vor Jahren immer etwas bunter und abwechslungsreicher als die der meisten anderen Referenten. Mit einem Lächeln ...

