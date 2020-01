Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus ist bei den Anlegern in Asien unterschiedlich groß Tokio legt zu, Shanghai verliert.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach dem jüngsten Anstieg der Virusfälle gegensätzlich: Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt, die Anleger in Shanghai ließen die Kurse dagegen fallen. Die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Krankheitserregers brachte die Kurse ins Wanken.

"Die nächsten drei bis fünf Tage wird ein maximaler Verkaufsdruck herrschen, weil die Märkte vor dem Mondneujahr im Wesentlichen ...

