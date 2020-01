Vor gut einem Jahr schockte Apple die Märkte mit einer Gewinnwarnung. Jetzt, etwa ein Jahr später, ist der kalifornische Konzern wertvoller zurück denn je. Doch auch in der neuen Stärke liegen Schwächen.

Bei Apple ist immer alles perfekt geplant. Die Telefonkonferenz von Apple CEO Tim Cook und Finanzchef Luca Maestri mit Wall-Street-Finanzanalysten startete am Dienstag pünktlich um 14 Uhr kalifornischer Zeit. Wer sich früher einschaltete, wurde mit Wartemusik beschallt, natürlich von Apples hauseigenem Streaming-Service Apple Music. Am Dienstag hätten statt aktueller Hits Klassiker besser gepasst. Beispielsweise über das beliebte Thema wie schnell sich die Zeiten zum Besseren wenden können. So wie Dinah Washingtons Version des Evergreens "What a Diff'rence a Day Makes".

In dem Lied ist es ein Tag. Bei Apple ist es ein Jahr. Am 2. Januar 2019 musste Apple-Chef Tim Cook eine Gewinnwarnung wegen zu zäher iPhone-Verkäufe herausgeben - zum ersten Mal unter seiner Ägide. Und bei den vier Wochen später folgenden Quartalszahlen einen Umsatzrückgang von fünf Prozent vermelden. Vor allem wegen sinkender iPhone-Umsätze, die mindestens 15 Prozent unter den eigenen Vorgaben lagen. Es war laut Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi der "größte Umsatzrückgang in der Geschichte des iPhones." Als Chef eines der größten Konzerne der Welt darf Cook keine Schwächen eingestehen. Und so tröstete er sich damals damit, dass "wir das innovativste Unternehmen der Welt sind."

Zu Beginn des Jahres 2020 kann Cook wieder in tatsächlichen Erfolgen schwelgen. Im gerade zu Ende gegangenen Quartal, welches vor allem durch das wichtige Weihnachtsgeschäft geprägt ist, hat Apple mit 91,8 Milliarden Dollar Umsatz einen neuen Rekord hingelegt. Und dabei 22,2 Milliarden Dollar verdient - ebenfalls eine neue Bestmarke. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 84,3 Milliarden Dollar Umsatz und 19,9 Milliarden Dollar Gewinn. Den Unterschied machte zum einen die neue iPhone-11-Reihe aus, dessen teures Pro-Modell mit seinen Kamerafähigkeiten glänzt. Hier gelang ein Umsatzzuwachs von knapp zehn Prozent. Zum anderen der beeindruckende Sprung beim Zubehör von 7,3 Milliarden Dollar im Vergleichsquartal auf nun 10 Milliarden Dollar.

Auch bei den Services legte Apple von 10,8 Milliarden Dollar auf 12,7 Milliarden Dollar zu. Immerhin zwei Milliarden Dollar mehr. Allerdings sei hier beachtet, dass darin der Start des Videostreamingdienstes Apple TV Plus enthalten ist, der mit viel Aufwand und Starbesetzung von Steven Spielberg bis Jennifer Aniston vermarktet wurde. Der Sprung hätte also noch deutlich größer ausfallen können. Jedoch startete Apple TV Plus mit einem Kampfpreis ...

