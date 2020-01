Der amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, NYSE: MRK) schüttet am 7. April 2020 eine vierteljährliche Dividende von 61 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal an die Aktionäre aus (Record date ist der 16. März 2020). Im November 2019 hob Merck die Dividende um 10,9 Prozent auf den aktuellen Betrag an. Merck zahlt damit auf das Jahr ...

