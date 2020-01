Die aktuell längste Serie: Verbund mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.36%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 9 Tage (Performance: 9.23%). Tagesgewinner war am Dienstag ThyssenKrupp mit 5,29% auf 11,75 (213% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,04%) vor Evotec mit 4,63% auf 25,74 (117% Vol.; 1W 0,94%) und Slack mit 4,59% auf 20,98 (96% Vol.; 1W -5,96%). Die Tagesverlierer: Lenzing mit -6,42% auf 72,90 (496% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,88%), Barrick Gold mit -3,33% auf 18,00 (131% Vol.; 1W -1,91%), SAP mit -2,14% auf 119,84 (211% Vol.; 1W -5,04%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (6810,07 Mio.), Berkshire Hathaway (1618,91) und Novartis (1086,66). Umsatzausreisser nach oben ...

