Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Dienstag Mologen mit 11,30% auf 0,13 (66% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor Tele Columbus mit 8,16% auf 3,31 (120% Vol.; 1W 16,53%) und paragon mit 6,09% auf 19,50 (49% Vol.; 1W -20,41%). Die Tagesverlierer: Suess Microtec mit -17,19% auf 10,50 (594% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -22,79%), Klondike Gold mit -5,34% auf 0,20 (900% Vol.; 1W -1,52%), Home24 mit -5,23% auf 4,85 (113% Vol.; 1W -16,27%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Lockheed Martin (1803,98 Mio.), Novo Nordisk (1786,24) und Coca-Cola (1737,71). Umsatzausreisser nach oben ...

