Nach den am gestrigen Morgen veröffentlichten Unternehmenszahlen bildete SAP am Dienstag das DAX-Schlusslicht. Zwar konnte SAP den operativen Gewinn 2019 um 11 Prozent und den Umsatz um 9 Prozent steigern, allerdings blicken Anleger und Analysten verstärkt auf das Cloud-Geschäft. Dort stieg der Umsatz um 35 Prozent, jedoch enttäuschte SAP die Analysten beim weiteren Ausblick auf das Cloud-Wachstum. Dem schließen sich die Anleger wohl an und schickten die SAP-Aktie bei rund 118,90 Euro 4,0 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...