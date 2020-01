Mit einem platzierten Primärmarktvolumen am europäischen Anleihemarkt von EUR 225 Mrd. seit Jahresanfang wurden bereits per gestern die EUR 222 Mrd. vom gesamten Jänner 2019 übertroffen. Gestern emittierten u.a. Prologis Inc. eine Dreifachtranche-Anleihe (A: EUR 550 Mio., MS+50 BP, 8J; B: EUR 650 Mio., MS+85 BP, 15J; C: EUR 150 Mio., 3mE +28 BP, 2J; erwartete Ratings: A2/A-). Des Weiteren begab die CA Immobilien Anlagen AG eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+115 BP (7J, Baa2). Covered Bonds wurden gestern von der CRH (A: EUR 1,25 Mrd., MS+2 BP, 8J; B: EUR 750 Mio., MS+6 BP, 15J; Aaa/AAA) begeben. Dealpipeline: Gestern endeten die Roadshows von Digi (Emittent: RCS & RDS SA; jeweils mind. EUR 300 Mio. bei 5NC2 (erste Preisindikation: 2-3 %) sowie 8NC3 ...

