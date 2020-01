Am Abend trifft sich Schwarz-Rot zum Koalitionsausschuss und wiedermal wird über die Grundrente gestritten. Ifo-Ökonom Andreas Peichl ist überzeugt, dass es bessere Alternativen gäbe, um arme Rentner zu unterstützen.

Beim Streitthema Grundrente ist eine endgültige Einigung zwischen Union und SPD am heutigen Abend eher unwahrscheinlich. Sogar eine Verschiebung des gesamten Projekts wurde zuletzt diskutiert. Manche Kritiker halten ohnehin weiter das gesamte Konzept für die falsche Lösung. So auch Andreas Peichl, Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

WirtschaftsWoche: Herr Peichl, die Große Koalition streitet gerade zum wiederholten Male über die Grundrente. Wäre ein Scheitern für Sie ein Problem?Andreas Peichl: Die Grundrente ist ein fauler Kompromiss und nicht zielführend. Der erklärte Zweck ist ja, Armut im Alter zu bekämpfen. Aber genau das wird nicht erreicht. Die Streuverluste sind hoch, es entstehen neuen Gerechtigkeitslücken. Also: Nein, ein Scheitern wäre kein Drama.

Wie sähe denn eine bessere Alternative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...