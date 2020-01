Die spanische Banco Santander (ISIN: ES0113900J37) will für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro je Aktie ausschütten, davon 0,20 Euro in bar. Da bereits 0,10 Euro im November ausgeschüttet wurden, beträgt die Schlussdividende für das Jahr 2019 0,13 Euro (davon 0,10 Euro in bar), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Auszahlung soll ab dem ...

