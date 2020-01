Der stetig zunehmende Preisdruck in der Wertschöpfungskette macht in allen Prozessen sowohl produktivitätssteigernde als auch kostensenkende Maßnahmen erforderlich. Für seine dynamischen Durchlaufwaagen bietet Höfelmeyer nun ein ‚Pay per Weight'-Modell an. Durch ihren modularen Aufbau sind die Durchlaufwaagen flexibel einsetzbar - in der Logistik (KEP, Verteilzentren) aber auch im Rahmen von Verarbeitung, Herstellung und Intralogistik in den Bereichen Lebensmittel, Chemie, Kunststoff, Metall, Abfall und Recycling. Mit ihren Ergebnissen ermöglichen die vollautomatischen Wägesysteme eine sichere ...

