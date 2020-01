Schneider Electric ist anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos für sein ökologisches Engagement gleich zweimal ausgezeichnet worden. In der Rangliste der "Global 100 Most Sustainable Corporations" von Corporate Knights belegt das Unternehmen den ersten Platz im Peer-Group-Ranking und Rang 29 in der Gesamtwertung. Zudem wurde Schneider Electric in die "Climate Change A List" des Carbon Disclosure Projects (CDP) aufgenommen und ist damit zum neunten Mal in Folge in den A-Listen der Non-Profit-Organisation vertreten. Für den Nachhaltigkeitsindex von Corporate Knights wurden mehr als 7.500 Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...