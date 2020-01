Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0995 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig Ende November. Danach kletterte der Kurs mit 1,1005 Dollar aber wieder über die Marke von 1,10 Dollar. Der amerikanische Dollar legte weiter zu.Während der Euro zum Franken mit 1,0725 in etwa so bewertet wurde wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...